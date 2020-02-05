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В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
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В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе федерации.В источнике
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С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
Известия 05:45
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В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022

РИА Новости 10:03
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РУСАДА: «Информация в СМИ о недопуске сборной России на ЧМ-2022 совершенно не отражает реальность»

Sport24.ru 07:00 
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Metaratings 05:10
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