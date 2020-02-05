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ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Sputnik Беларусь
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  • Городовой1:18
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.В источнике
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С чего всё начиналось
5 февраля спортивный арабский телеканал BeIN Sports сообщил в своем Twitter, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проинформировало Россию о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
Матч ТВ 06:38
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В Госдуме ответили на сообщения СМИ о недопуске России к ЧМ-2022

РИА Новости 05:25
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РФС не получал уведомлений от WADA об отстранении России от ЧМ-2022

Sports.ru 05:04
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Арабский телеканал сообщил, что Россия будет отстранена от ЧМ-2022

Sport.ru 03:58
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