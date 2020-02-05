ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.В источнике
С чего всё начиналось
5 февраля спортивный арабский телеканал BeIN Sports сообщил в своем Twitter, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проинформировало Россию о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.