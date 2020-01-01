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В ФИФА рассказали об изменениях в трансферной системе
Bethub.org
  • Bethub.org
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  • ODDS.ru
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Чемпионат
  • iReactor
В футболе появится ряд изменений в трансферной системе.В источнике
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ФИФА ограничила число аренд для клубов за сезон

Sports.ru 12:55
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ФИФА представила изменения в системе трансферов

Metaratings 12:34
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ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков

Спорт день за днем 12:25
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