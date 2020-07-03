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Вести.RuВести.Ru
У трех футболистов «Оренбурга» выявлено воспаление легких
ФАН
  • Городовой0:57
Как рассказал Чемпионат.com, главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов, три футболиста госпитализированы с воспалением легких. Тренеры и остальные игроки пребывают на карантине и не покидают своих номеров. Оренбуржцы ежедневно сдают анализы и делают КТ.В источнике
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С чего всё начиналось
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У троих футболистов «Оренбурга» воспаление лёгких

Ранее стало известно, что «Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе встречи 26-го тура Российской Премьер-Лиги на резервную дату 19 июля. В казанском клубе сообщили, что готовятся к проведению матча 5 июля.
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