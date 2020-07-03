У трех футболистов «Оренбурга» выявлено воспаление легких

Как рассказал Чемпионат.com, главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов, три футболиста госпитализированы с воспалением легких. Тренеры и остальные игроки пребывают на карантине и не покидают своих номеров. Оренбуржцы ежедневно сдают анализы и делают КТ.