У трёх футболистов «Оренбурга» диагностировали воспаление лёгких
Как сообщает REGNUM, у трех игроков футбольного клуба «Оренбург» обнаружили воспаление легких. О наличии коронавируса информации не поступало.В источнике Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаем КТ. Трое футболистов с воспалением легких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно.РБКвчера в 09:22
С чего всё начиналось
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал о ситуации в команде и сообщил, что у троих футболистов диагностировано воспаление лёгких.
Футбол России вчера в 10:50
Татар-информ вчера в 07:02