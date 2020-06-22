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ФК «Ростов» выпустил заявление после матча с «Сочи»
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Как сообщали «Кубанские новости», в матче 23-го тура чемпионата России «Сочи» обыграл «Ростов», за который играли футболисты младше 20 лет, со счетом 10:1. ФК «Ростов» был вынужден отправить на игру в Сочи воспитанников своей академии, так как шесть игроков основного состава ростовской команды заболели COVID-19.В источнике
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С чего всё начиналось
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ФК «Ростов» разъясняет позицию клуба относительно матча против ФК «Сочи»

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
ФК Ростов вчера в 11:03
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Главные новости дня. Березуцкий отказался возглавить ЦСКА, «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»

Бомбардир.ру вчера в 16:17
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«Ростов» осудил РПЛ за скандальный матч с «Сочи», РФС обратился в Роспотребнадзор

Газета.Ru вчера в 14:32
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«Ростов» обвинил Премьер-лигу за матч с «Сочи»

Спорт день за днем вчера в 11:51
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