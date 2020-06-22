ФК «Ростов» выпустил заявление после матча с «Сочи»

Как сообщали «Кубанские новости», в матче 23-го тура чемпионата России «Сочи» обыграл «Ростов», за который играли футболисты младше 20 лет, со счетом 10:1. ФК «Ростов» был вынужден отправить на игру в Сочи воспитанников своей академии, так как шесть игроков основного состава ростовской команды заболели COVID-19.