ФК «Ростов» выпустил заявление после матча с «Сочи»
Как сообщали «Кубанские новости», в матче 23-го тура чемпионата России «Сочи» обыграл «Ростов», за который играли футболисты младше 20 лет, со счетом 10:1. ФК «Ростов» был вынужден отправить на игру в Сочи воспитанников своей академии, так как шесть игроков основного состава ростовской команды заболели COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
Бомбардир.ру вчера в 16:17
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