В ФК «Ростов» прокомментировали матч с «Сочи»
«Ростов» выпустил на поле молодых игроков из своей клубной академии, потому что основной состав клуба находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых футболистов. Руководство РПЛ допускало возможность переноса матча при согласии обоих клубов. «Сочи» отказался переносить игру.В источнике
С чего всё начиналось
«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
Бомбардир.ру вчера в 16:17
КП - Ростов-на-Дону вчера в 13:04