В ФК «Ростов» прокомментировали матч с «Сочи»

«Ростов» выпустил на поле молодых игроков из своей клубной академии, потому что основной состав клуба находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых футболистов. Руководство РПЛ допускало возможность переноса матча при согласии обоих клубов. «Сочи» отказался переносить игру.