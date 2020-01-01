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В «Роторе» не выявлено новых случаев коронавируса
Футбол России
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Футболисты и персонал "Ротора" продолжают сдавать тесты на коронавирус. Напомним, в "Роторе" у нескольких футболистов был выявлен коронавирус.В источнике
Подробнее о событии
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В «Роторе» не выявлено новых случаев коронавируса

Футбол России вчера в 15:13
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В «Роторе» нет новых заболевших коронавирусом

Sports.ru вчера в 14:59
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«Ротор» сделал заявление по поводу ситуации с коронавирусом в клубе

Sport.ru вчера в 14:30
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