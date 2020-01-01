НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавирусаХацкевич предположил, что «Краснодар» был не готов сыграть с «Ротором»«Ротор» вернёт болельщикам деньги за отмененный матч с «Краснодаром»Отмену матча «Ротор» — «Краснодар» рассмотрят в КДК РФСГлавное«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертаймеПАОК сыграет с «Краснодаром» в плей-офф Лиги чемпионов«Денвер» вышел в полуфинал плей-офф НБА«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ«Зенит» может купить у ЦСКА Влашича за €40 млнФутбол РоссииВ «Роторе» не выявлено новых случаев коронавирусаФутбол России8Футбол РоссииБлокнот ВолгоградГазета.RuМатч ТВSports.ruBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruRT на русскомФутболисты и персонал "Ротора" продолжают сдавать тесты на коронавирус. Напомним, в "Роторе" у нескольких футболистов был выявлен коронавирус.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В «Роторе» не выявлено новых случаев коронавирусаФутбол России вчера в 15:13В «Роторе» нет новых заболевших коронавирусомSports.ru вчера в 14:59«Ротор» сделал заявление по поводу ситуации с коронавирусом в клубеSport.ru вчера в 14:30рекламаЕщё по темеМатч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавирусаХацкевич предположил, что «Краснодар» был не готов сыграть с «Ротором»«Ротор» вернёт болельщикам деньги за отмененный матч с «Краснодаром»Отмену матча «Ротор» — «Краснодар» рассмотрят в КДК РФСГлавное«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертаймеПАОК сыграет с «Краснодаром» в плей-офф Лиги чемпионов«Денвер» вышел в полуфинал плей-офф НБА«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ«Зенит» может купить у ЦСКА Влашича за €40 млнНовости