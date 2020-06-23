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В ФК «Уфа» подтвердили случай возможного инфицирования коронавирусом
КП - Уфа
  • Bash.News0:37
Тест на коронавирус одного из членов футбольного клуба "Уфа" может свидетельствовать о случае возможного заражения. Об этом заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».
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