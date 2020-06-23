В ФК «Уфа» подтвердили случай возможного инфицирования коронавирусом

Тест на коронавирус одного из членов футбольного клуба "Уфа" может свидетельствовать о случае возможного заражения. Об этом заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.