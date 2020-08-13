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Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ Екатеринбург
В ФК «Урал» перешел хорватский полузащитник Даниэль Мишкич
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26-летним хорватский полузащитник Даниэль Мишкич перешел в футбольный клуб «Урал» из ФК «Оренбург».В источнике
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Даниэль Мишкич перешёл в «Урал»

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