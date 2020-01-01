В ФНЛ не станут организовывать мини-турнир за выход в РПЛ

Чемпионат не станут доигрывать, а текущее положение в турнирной таблице станет итоговым. Как сообщает «Чемпионат», причина отказа в организации мини-турнира для сильнейших клубов второго по силе эшелона российского футбола – отсутствие у ФНЛ полномочий по организации новых соревнований. В источнике