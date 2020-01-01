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В ФНЛ не станут организовывать мини-турнир за выход в РПЛ
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Metaratings
Чемпионат не станут доигрывать, а текущее положение в турнирной таблице станет итоговым. Как сообщает «Чемпионат», причина отказа в организации мини-турнира для сильнейших клубов второго по силе эшелона российского футбола – отсутствие у ФНЛ полномочий по организации новых соревнований.В источнике
С чего всё начиналось
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На собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) прорабатывал варианты завершения сезона с помощью проведения мини-турнира. У «Торпедо» была идея устроить соревнование с участием «Ротора», «Химок», «Чертаново», «Нефтехимика» и «Торпедо».
Чемпионат вчера в 13:55
Подробнее о событии
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На собрании ФНЛ не стали рассматривать вариант проведения мини-турнира за выход в РПЛ

Sport.ru 03:43
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«Чемпионат»: на собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ

Бомбардир.ру вчера в 17:15
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В ФНЛ не станут организовывать мини-турнир за выход в РПЛ

ProstoProSport вчера в 15:00 
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