Чемпионат не станут доигрывать, а текущее положение в турнирной таблице станет итоговым. Как сообщает «Чемпионат», причина отказа в организации мини-турнира для сильнейших клубов второго по силе эшелона российского футбола – отсутствие у ФНЛ полномочий по организации новых соревнований.В источнике
Как стало известно «Чемпионату», ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) прорабатывал варианты завершения сезона с помощью проведения мини-турнира. У «Торпедо» была идея устроить соревнование с участием «Ротора», «Химок», «Чертаново», «Нефтехимика» и «Торпедо».