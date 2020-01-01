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В ФНЛ подтвердили снятие «Армавира» с первенства
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В текущем первенстве «Армавир» располагался на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб объявил 20 апреля, что не сможет продолжить свое выступление.В источнике
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Футбольный клуб «Армавир» подтвердил свое снятие с турнира ФНЛ

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