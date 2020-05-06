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Правительство Германии одобрило возобновление Бундеслиги в мае
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Чемпионат может быть возобновлен 15 или 22 мая с 26-го тура. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей.В источнике
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Бундеслига получила одобрение правительства на возобновление сезона в мае

Советский спорт 10:52
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Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

Sport24.ru 10:09 
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Власти Германии официально одобрили возобновление Бундеслиги в мае. Лига сама выберет дату

Sports.ru 09:49
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