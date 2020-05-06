НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяМеркель: В Германии преодолена первая фаза пандемии коронавирусаУ 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирусВозобновление чемпионата Германии отложено до 22 маяГермания продлила ограничения социальных контактов до 5 июняГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоСудьба чемпионата России по футболу может решиться 12 маяАлександр Емельяненко хочет провести бой с ТайсономПравительство Германии одобрило возобновление Бундеслиги в маеФИФА проведет расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»Футбол РоссииПравительство Германии одобрило возобновление Бундеслиги в маеГазета.Ru21Газета.RuРБКЕвро-футбол.руРЕН ТВГазета MetroСпорт БИЗНЕС OnlineSports.ruМатч ТВПетербургский дневникKazanfirst.ruРоссийская газетаТК ЗвездаУНИАНТелеканал RTVIСпорт-ЭкспрессSoccer.ruVластьPROСПОРТ КазахстанКомсомольская правдаLiveSport.ruФутбол РоссииЧемпионат может быть возобновлен 15 или 22 мая с 26-го тура. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Бундеслига получила одобрение правительства на возобновление сезона в маеСоветский спорт 10:52Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в маеSport24.ru 10:09 Власти Германии официально одобрили возобновление Бундеслиги в мае. Лига сама выберет датуSports.ru 09:49рекламаЕщё по темеПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяМеркель: В Германии преодолена первая фаза пандемии коронавирусаУ 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирусВозобновление чемпионата Германии отложено до 22 маяГермания продлила ограничения социальных контактов до 5 июняГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоСудьба чемпионата России по футболу может решиться 12 маяАлександр Емельяненко хочет провести бой с ТайсономПравительство Германии одобрило возобновление Бундеслиги в маеФИФА проведет расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»Новости