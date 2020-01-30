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В инстаграме Роналду выявлено больше 50 млн фейковых подписчиков
OvideO.ru
  • Пятый канал0:35
28 января у португальца в соцсети количество подписчиков достигло 200 миллионов. По данным источника, сервис выявил, что у Роналду около четверти фолловеров - фейки.В источнике
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«The Sun» обвинил Роналду в накрутке подписчиков

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У Роналду насчитали десятки миллионов фейковых подписчиков в Instagram

Lenta.ru вчера в 13:09
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