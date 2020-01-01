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В Испании Месси назвали предателем
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Ранее сообщалось, что Месси решительно настроен покинуть "Барселону".В источнике
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Журналист: «Месси совершает величайшее предательство в истории футбола»

Soccernews.ru 01:36
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Журналист: «Месси совершает величайшее предательство в истории футбола»

Евро-футбол.ру 01:14
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Журналист: «Месси совершает величайшее предательство в истории футбола»

Soccer.ru 00:48
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