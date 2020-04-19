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В Испании договорились доиграть сезон Ла Лиги
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Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет провели онлайн-совещание, по итогам которого решили завершить текущий сезон Примеры.В источнике
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Подробнее о событии
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В Испании лига и федерация футбола договорились доиграть сезон

Советский спорт 11:10
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Ла Лига и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон

Sport24.ru 10:47 
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СМИ: RFEF и Ла Лига решили, что сезон Примеры должен быть доигран

РИА Новости 10:47
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