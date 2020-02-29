НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Италии заразился коронавирусом профессиональный футболистИтальянский клуб объявил о заболевании трёх футболистов коронавирусомТри игрока итальянского «Пьянезе» заразились коронавирусомТри футболиста чемпионата Италии заразились коронавирусомГлавноеПанарин обновил свой рекорд результативности в НХЛСБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу ЛогиноваМаркос Антонио: «С „Вольфсбургом“ всё решится на нашем поле»«Ливерпуль» могут лишить чемпионства из-за эпидемии коронавируса«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче РПЛSport.ruВ Италии 3 футболиста заразились коронавирусомГазета.Ru3Газета.RuВести.RuPROСПОРТ КазахстанФутбольный клуб "Пьянезе", который выступает в итальянской Серии С, подтвердил, что три футболиста команды и один сотрудник заразились коронавирусом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В одной из команд Серии С три футболиста заражены коронавирусомФутбол России 01:42В Италии 3 футболиста заразились коронавирусомSport.ru 01:29Трое футболистов итальянского клуба «Пьянезе» заразились коронавирусомРИА Новости 00:52рекламаЕщё по темеВ Италии заразился коронавирусом профессиональный футболистИтальянский клуб объявил о заболевании трёх футболистов коронавирусомТри игрока итальянского «Пьянезе» заразились коронавирусомТри футболиста чемпионата Италии заразились коронавирусомГлавноеПанарин обновил свой рекорд результативности в НХЛСБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу ЛогиноваМаркос Антонио: «С „Вольфсбургом“ всё решится на нашем поле»«Ливерпуль» могут лишить чемпионства из-за эпидемии коронавируса«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче РПЛНовости