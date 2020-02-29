НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport.ruSport.ru
В Италии 3 футболиста заразились коронавирусом
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
  • PROСПОРТ Казахстан
Футбольный клуб "Пьянезе", который выступает в итальянской Серии С, подтвердил, что три футболиста команды и один сотрудник заразились коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
alt

В одной из команд Серии С три футболиста заражены коронавирусом

Футбол России 01:42
alt

В Италии 3 футболиста заразились коронавирусом

Sport.ru 01:29
alt

Трое футболистов итальянского клуба «Пьянезе» заразились коронавирусом

РИА Новости 00:52
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости