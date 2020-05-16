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В Италии допустили завершение сезона Серии А в формате плей-офф
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил, что сезон Серии А может завершиться в формате плей-офф.В источнике
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