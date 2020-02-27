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В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом
FootballHD
  • Известия0:59
В Италии профессиональный футболист заболел коронавирусом. Как сообщает источник, вирус обнаружили у игрока, который выступает в Серии C и живет в Сиене.В источнике
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В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста

РИА Новости 08:04
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Итальянский профессиональный футболист заразился коронавирусом

Soccer.ru 07:49 
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В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист

Sports.ru 07:45
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