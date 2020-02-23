НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
В Серии А отменили три игры из-за коронавируса
FootballHD
  • FootballHD
  • Народные новости
  • Sports.ru
  • Sputnik Беларусь
  • RT на русском
  • RBC.ua
  • Life.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru
  • Евро-футбол.ру
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора перенес три матча Серии А, которые проходят в регионах Ломбардия и Венето.В источнике
Подробнее о событии
alt

Матчи «Интера» и «Аталанты» отменены из-за коронавируса. Так решил министр спорта Италии

Sports.ru 01:24
alt

Игры Серии А «Интер» — «Сампдория» и «Аталанта» — «Сассуоло» перенесены из-за коронавируса

Чемпионат 01:20
alt

Три матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса

Советский спорт 00:28 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости