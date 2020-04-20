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В Италии надеются возобновить сезон в июне
Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что надеется на возобновление чемпионата Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса, в июне текущего года.В источнике
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В Италии надеются возобновить сезон в июне

ProstoProSport 01:12 
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Глава Федерации футбола Италии: «Не могу быть гробовщиком итальянского футбола»

Sport24.ru 01:01 
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Габриэле Гравина: я не хочу быть гробовщиком итальянского футбола

Чемпионат 00:42
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