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В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом
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В Италии профессиональный футболист заболел коронавирусом. Как сообщает источник, вирус обнаружили у игрока, который выступает в Серии C и живет в Сиене.В источнике
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В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист

Sports.ru 07:45
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Итальянский футболист заразился коронавирусом

Футбол России 07:40
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В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом

Sport24.ru 07:29 
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