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Три матча Серии А перенесены из-за коронавирусной инфекции
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Перенесены на более поздний срок 42 матча чемпионата страны, в том числе и три встречи Серии А – " Интер" — "Сампдория", "Верона" — "Кальяри" и "Аталанта" — "Сассуоло".В источнике
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Матч «Торино» – «Парма» отменен из-за коронавируса

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В Италии перенесли ещё один матч из-за коронавируса

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