Три матча Серии А перенесены из-за коронавирусной инфекции

Перенесены на более поздний срок 42 матча чемпионата страны, в том числе и три встречи Серии А – " Интер" — "Сампдория", "Верона" — "Кальяри" и "Аталанта" — "Сассуоло".