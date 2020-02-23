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В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
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По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.В источнике
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Подробнее о событии
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В чемпионате Италии перенесли 3 матча из-за коронавируса

Sport24.ru вчера в 21:33 
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В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А

Soccer.ru вчера в 21:58 
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Матчи «Интер» — «Сампдория» и «Аталанта» — «Сассуоло» перенесены из-за коронавируса

Спорт-Экспресс вчера в 20:55
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