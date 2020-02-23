НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Говорит МоскваГоворит Москва
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
FootballHD
  • FootballHD
  • Народные новости
  • Life.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru
  • Евро-футбол.ру
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.В источнике
Подробнее о событии
alt

Матчи «Интера» и «Аталанты» отменены из-за коронавируса. Так решил министр спорта Италии

Sports.ru 01:24
alt

Игры Серии А «Интер» — «Сампдория» и «Аталанта» — «Сассуоло» перенесены из-за коронавируса

Чемпионат 01:20
alt

Три матча чемпионата Италии по футболу перенесены из-за коронавируса

РИА Новости 00:16
реклама
Главное
Новости