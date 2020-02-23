НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Италии вводят экстренные меры из-за вспышки коронавирусаЧисло заразившихся коронавирусом в Италии превысило сто человек«Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера»В Италии ограничили свободу передвижения из-за коронавирусаКоличество заражений коронавирусом в Италии достигло 50ГлавноеСборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное делоФьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBCАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛБольшунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»47-регион.руТри матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавирусаFootballHD21FootballHDSportLand24.ruFootball-fun.ruМатч ТВSputnik БеларусьБелнавіныФакты и комментарииSputnik Южная ОсетияRBC.uaНародные новостиВести.Ruua.Tribuna.comLife.ruSport24.ruODDS.ruФутбол РоссииToCryptoСегодня (Киев)RT на русскомSoccernews.ruНТВО новых датах проведения игр не сообщается.В источнике Комментировать7Подробнее о событии Матч между «Торино» и «Пармой» также не состоится из-за коронавирусаСоветский спорт 07:08 Коронавирус атакует Италию. 4 матча Серии А перенесены, «Интер» может сыграть в ЛЕ без зрителейSport24.ru 06:45 Хамидулин: новости о коронавирусе тревожат, гонок в Италии пока нетРИА Новости 08:13рекламаЕщё по темеВ Италии вводят экстренные меры из-за вспышки коронавирусаЧисло заразившихся коронавирусом в Италии превысило сто человек«Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера»В Италии ограничили свободу передвижения из-за коронавирусаКоличество заражений коронавирусом в Италии достигло 50ГлавноеСборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное делоФьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBCАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛБольшунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»Новости