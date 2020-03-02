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В Италии представитель РФС заразился коронавирусом
Газета.Ru
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Представитель Российского футбольного союза (РФС) в Италии заразился коронавирусом.В источнике
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В Италии представитель РФС заразился коронавирусом

МонаВиста 08:18
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Представитель РФС заразился коронавирусом в Италии

Газета.Ru 07:27
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Беров не подтвердил информацию о том, что у него коронавирус

Спорт-Экспресс 06:50
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