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В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки
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Ожидается, что с этого дня футбольным клубам разрешат проводить индивидуальные тренировки.В источнике
Подробнее о событии
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В Италии 4 мая смягчат карантин. С этой даты планировали разрешить индивидуальные тренировки

Sports.ru 07:12
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В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки

Спорт-Экспресс 06:53
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СМИ: футболистам в Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

РИА Новости 06:37
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