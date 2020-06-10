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В Италии сообщили о возможном уходе Роналду из «Ювентуса»
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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский футбольный клуб. Об этом сообщает итальянский журналист Radio Rossonera Пьетро Прота.В источнике
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