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В Италии утвердили новые сроки трансферного окна
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Окно в Италии откроется 1 сентября 2020 года, а закроется 5 октября. Ожидается, что данное решение скажется на сроках зимнего трансферного окна.В источнике
Подробнее о событии
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В Серии А летнее трансферное окно будет открыто с 1 сентября по 5 октября, зимнее – с 4 по 31 января

Sports.ru вчера в 23:13
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СМИ: FA рассматривает вариант с открытием трансферного окна в августе

Sport24.ru вчера в 18:46 
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В Италии назвали даты трансферных окон

Матч ТВ вчера в 14:32
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