В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело. По словам спортивного чиновника, российского биатлониста могли бы даже посадить, если бы нашли у него допинг.В источнике Для того чтобы зайти с обыском, необходим официальный документ. Прокуратура выписала такую бумагу, и на ее основании заведено уголовное дело, по которому полиция имеет право проводить обыски.
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