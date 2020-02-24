В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело. По словам спортивного чиновника, российского биатлониста могли бы даже посадить, если бы нашли у него допинг.