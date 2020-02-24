НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вести.RuВести.Ru
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Красная весна
  • Телеканал 360°1:28
  • Пятый канал0:32
  • РЕН ТВ0:36
  • Известия1:24
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело. По словам спортивного чиновника, российского биатлониста могли бы даже посадить, если бы нашли у него допинг.В источнике
229
Владимир Драчев
Биатлонист
Для того чтобы зайти с обыском, необходим официальный документ. Прокуратура выписала такую бумагу, и на ее основании заведено уголовное дело, по которому полиция имеет право проводить обыски.
Подробнее о событии
alt

Уголовное дело Логинова и его тренера может быть закрыто до суда

Газета.Ru 02:05
alt

Касперович опроверг информацию об открытии против него уголовного дела

Metaratings вчера в 14:38
alt

Касперович опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против него и Логинова

RT на русском вчера в 15:26
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости