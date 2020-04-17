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В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года
RT на русском
  • Piter.tv0:46
Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.В источнике
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СМИ: Итальянским болельщикам запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Матч ТВ 02:50
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В Италии прогнозируют матчи без зрителей до марта 2021 года

Спорт день за днем 02:28
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В Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года

Газета.Ru 02:22
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