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В «Химках» опровергли сообщение о массовых сокращениях
Матч ТВ
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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг информацию в СМИ о том, что в подмосковном клубе начались массовые увольнения персонала.В источнике
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«Химки» опровергли информацию о массовых увольнениях

Soccer.ru 08:08 
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Гендиректор ФК «Химки» опроверг информацию об увольнениях

ТАСС Спорт 07:54
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В «Химках» опровергли сообщение о массовых сокращениях

Матч ТВ 08:50
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