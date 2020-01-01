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В «Химках» опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Гендир «Химок» Василий Иванов опроверг данные о массовом сокращении сотрудников ФК, утверждает «Спoрт-Экcпресс».В источнике
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«Химки» уволят 12 сотрудников. Клуб ждет спонсоров или инвесторов («СЭ»)

Sports.ru 09:55
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«Химки» опровергли информацию о массовых увольнениях

Soccer.ru 08:08 
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Гендиректор ФК «Химки» опроверг информацию об увольнениях

ТАСС Спорт 07:54
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