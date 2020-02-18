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В «Химках» сменится гендиректор. Юран тоже может уйти
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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов в ближайшее время покинет свой пост. Также руководство подмосковного клуба вызвало главного тренера Сергея Юрана в Москву, чтобы обсудить его будущее. Не исключено, что он тоже уйдет из «Химок», сообщает «Чемпионат».В источнике
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С чего всё начиналось
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В «Химках» могут сменить руководство. Будущее Юрана тоже под вопросом

Как стало известно «Чемпионату», в подмосковных «Химках» в ближайшее время ожидается смена руководства. Гендиректор клуба Василий Иванов, скорее всего, покинет свой пост. Планируют обсудить будущее и с Сергеем Юраном.
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