В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
Как сообщается в статье, Широков является отличным игроком, который мог бы добиться большего в своем карьере, но, к сожалению, проблемы с алкоголем помешали ему в этом. Издание уверено, что болезнь футболиста стала проявляться еще в раннем возрасте.В источнике
С чего всё начиналось
«Широков не сдался и через третью по силе лигу пробился в «Зенит», в 27 лет дебютировал за сборную России, а позже даже стал ее капитаном», — подытожило хорватское издание свой материал, который доступен по этой ссылке.