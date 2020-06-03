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В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
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Как сообщается в статье, Широков является отличным игроком, который мог бы добиться большего в своем карьере, но, к сожалению, проблемы с алкоголем помешали ему в этом. Издание уверено, что болезнь футболиста стала проявляться еще в раннем возрасте.В источнике
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С чего всё начиналось
«Широков не сдался и через третью по силе лигу пробился в «Зенит», в 27 лет дебютировал за сборную России, а позже даже стал ее капитаном», — подытожило хорватское издание свой материал, который доступен по этой ссылке.
Sport24.ru вчера в 22:02 
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«Главный алкоголик современного футбола». Хорватское издание — о Романе Широкове

Спорт-Экспресс 04:28
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«Главный алкоголик современного футбола»: хорватское СМИ о Широкове

РИА Новости 03:28
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Хорватское издание назвало Широкова главным футбольным алкоголиком

Soccer.ru вчера в 23:06 
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