В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола

Как сообщается в статье, Широков является отличным игроком, который мог бы добиться большего в своем карьере, но, к сожалению, проблемы с алкоголем помешали ему в этом. Издание уверено, что болезнь футболиста стала проявляться еще в раннем возрасте.