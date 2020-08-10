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Судья матча «Спартак» — «Сочи» удалил аккаунт в Instagram
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Судья Василий Казарцев, который обслуживал матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» и назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых, удалил свой аккаунт в Instagram.В источнике
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Виктор Кашшаи
венгерский футбольный судья
В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти.ТК Звезда20:44
С чего всё начиналось
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Виктор Кашшаи: «Пенальти в ворота „Спартака“ назначен ошибочно»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья Василий Казарцев ошибся, наказав «Спартак» вторым 11-метровым ударом в конце матча с «Сочи» (2:2). — К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте.
Спорт-Экспресс 16:14
Подробнее о событии
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Арбитр, который обслуживал скандальный матч «Спартак» – «Сочи», отстранён от работы

Sport.ru 18:15
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Казарцев отстранен от судейства, в отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство

Матч ТВ 16:54
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«Это скандал!» Комментатор «Матч ТВ» в прямом эфире раскритиковал судей за пенальти в ворота «Спартака»

Sport24.ru 19:07 
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