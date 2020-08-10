Судья матча «Спартак» — «Сочи» удалил аккаунт в Instagram
Судья Василий Казарцев, который обслуживал матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» и назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых, удалил свой аккаунт в Instagram.В источнике В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти.ТК Звезда20:44
С чего всё начиналось
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья Василий Казарцев ошибся, наказав «Спартак» вторым 11-метровым ударом в конце матча с «Сочи» (2:2). — К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте.