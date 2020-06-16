НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022
Meteovesti.ru
  • Meteovesti.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
В Эр-Райяне прошла церемония открытия стадиона «Education City», построенного к чемпионату мира-2022.В источнике
Подробнее о событии
alt

В Катаре открыли третий стадион к чемпионату мира - 2022

Газета.Ru 21:31
alt

В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022

Спорт-Экспресс 20:48
alt

В Катаре прошло официальное открытие третьего стадиона к ЧМ-2022

Sport24.ru 18:58 
реклама
Главное
Новости