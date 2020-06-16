НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РоссииВ «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй командыОвечкин сравнил жизнь в США и РоссииТони Фергюсон вызвал Макгрегора на бойДалер Кузяев может перейти в «Марсель»Спорт-ЭкспрессВ Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022Meteovesti.ru2Meteovesti.ruМатч ТВВ Эр-Райяне прошла церемония открытия стадиона «Education City», построенного к чемпионату мира-2022.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022Спорт-Экспресс 20:48В Катаре прошло официальное открытие третьего стадиона к ЧМ-2022Sport24.ru 18:58 Церемония открытия третьего стадиона чемпионата мира 2022 года состоялась в КатареТАСС Спорт 17:35рекламаГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РоссииВ «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй командыОвечкин сравнил жизнь в США и РоссииТони Фергюсон вызвал Макгрегора на бойДалер Кузяев может перейти в «Марсель»Новости