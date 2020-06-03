В «Краснодаре» могут сменить главного тренера
Игорь Захаряк может стать новым главным тренером "Краснодара", сообщает "Матч ТВ". По информации источника, Захаряк, который в прошедшем сезоне возглавлял команду Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сокол", может сменить в "Краснодаре" Сергея Матвеева.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно matchtv.ru, новым главным тренером «Краснодара» вместо Сергея Матвеева с большой долей вероятности станет Игорь Захаряк. В минувшем сезоне Захаряк возглавлял саратовский «Сокол», который финишировал на 3-м месте в группе «Центр» ПФЛ.