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Газета.RuГазета.Ru
В «Краснодаре» могут сменить главного тренера
Версия-Саратов
  • Piter.tv0:20
Игорь Захаряк может стать новым главным тренером "Краснодара", сообщает "Матч ТВ". По информации источника, Захаряк, который в прошедшем сезоне возглавлял команду Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сокол", может сменить в "Краснодаре" Сергея Матвеева.В источнике
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С чего всё начиналось
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Захаряк может стать главным тренером «Краснодара»

Как стало известно matchtv.ru, новым главным тренером «Краснодара» вместо Сергея Матвеева с большой долей вероятности станет Игорь Захаряк. В минувшем сезоне Захаряк возглавлял саратовский «Сокол», который финишировал на 3-м месте в группе «Центр» ПФЛ.
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