В «Краснодаре» могут сменить главного тренера

Игорь Захаряк может стать новым главным тренером "Краснодара", сообщает "Матч ТВ". По информации источника, Захаряк, который в прошедшем сезоне возглавлял команду Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сокол", может сменить в "Краснодаре" Сергея Матвеева.