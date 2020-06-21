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В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
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Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня.В источнике
Подробнее о событии
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«Краснодар»: точная информация о статусе матча появится около 13:00

Футбол России 03:42
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«Краснодар» сообщил, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

Чемпионат 03:29
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«Краснодар»: «Точная информация о статусе матча с „Динамо“ появится около 13:00»

Sport24.ru 03:28 
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