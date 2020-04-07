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Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Кремль отверг обвинения в том, что Россия получила ЧМ-2018 за взятку
iReactor
  • Телеканал 360°0:25
  • РЕН ТВ0:32
В Кремле отвергли заявления о том, что Россия получила право провести чемпионат мира по футболу за взятку.В источнике
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В Кремле отвергли обвинения в том, что Россия получила ЧМ-2018 с помощью взяток

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