В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
В Кремле прокомментировали поддельные подписи Григория Родченкова, ранее являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории. По словам Дмитрия Пескова, данный вопрос находится вне компетенции администрации российского президента.В источнике Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение, просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.