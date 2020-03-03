Сергей Никитин Композитор

Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение, просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.