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Российская газетаРоссийская газета
В Крыму откроется академия футбола
Российская газета
  • Российская газета
  • ИА Крыминформ
  • Объектив
  • КИА
В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.В источнике
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Крымская футбольная академия наберёт 150 молодых спортсменов

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Школа для будущих Месси: в Крыму открывают первую футбольную академию

РИА Новости Крым 08:14
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Первый отбор в футбольную академию в Крыму планируется провести в июне

ТАСС Спорт 07:46
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