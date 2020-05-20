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Российская газетаРоссийская газета
В Крыму откроется академия футбола
КП - Крым
  • КП - Крым
  • Российская газета
  • ИА Крыминформ
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  • Известия
В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.В источнике
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В Евпатории откроют первую в Крыму Академию футбола

КП - Крым 14:20
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Первая в Крыму академия футбола для детей откроется 1 июля

Известия 09:29
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Школа для будущих Месси: в Крыму открывают первую футбольную академию

РИА Новости Крым 08:14
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