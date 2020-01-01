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В Курске «Авангард» сыграл вничью с командой «Торпедо»
ТРК Сейм (Курск)
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На 62-й минуте игры гол забил Константин Ковалев, а на 63-й Хачим Машуков сравнял счет. Интрига сохранялась до последней секунды матча.В источнике
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Курский «Авангард» сыграл вничью

Курские известия 14:55
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Курский «Авангард» сыграл вничью с «Торпедо Москва»

Kurskcity.ru 12:06
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«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом»

Спорт-Экспресс 10:10
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