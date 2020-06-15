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Газета.RuГазета.Ru
В Ла Лиге отреагировали на решение возобновить сезон РПЛ со зрителями
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Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо высказался о скором возобновлении сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ) со зрителями. Он назвал этот ход смелым шагом.В источнике
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«Благодаря рестарту потери Ла Лиги составят гораздо меньше €1 млрд»

Ла Лига будет внимательно следить не только за российским чемпионатом, но и за другими, где разрешили проводить матчи в присутствии фанатов. Уверен, что решения, принятые РПЛ, являются правильными для футбола и его болельщиков.
Известия вчера в 17:01
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