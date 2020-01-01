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Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Игроки «Интера» сдали отрицательные тесты на COVID-19
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Пресс-служба «Интера» сообщила, что все тесты на коронавирус, сделанные футболистами, дали отрицательный результат.В источнике
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В «Лионе» не выявлены положительные тесты на COVID-19

Матч ТВ 06:18
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Игроки «Интера» сдали отрицательные тесты на COVID-19

Футбол на Куличках вчера в 07:17
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