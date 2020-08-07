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Газета.RuГазета.Ru
Мещеряков объяснил покупку 31-летнего Райковича
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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков объяснил покупку 31-летнего защитника итальянской "Перуджи" Слободана Райковича, передает "СЭ".В источнике
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Мещеряков объяснил покупку 31-летнего Райковича

Газета.Ru 16:19
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Мещеряков – о Райковиче: «Был бы счастлив, если бы наши игроки выступали за такую зарплату. Это дешевле трансфера футболиста из ФНЛ»

Бомбардир.ру 16:07
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Мещеряков: зарплата Райковича в три раза меньше, чем у запасных футболистов «Локомотива»

ТАСС Спорт 15:10
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